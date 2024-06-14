Поддержать красивый бизнес

Мероприятие прошло на площадке центра «Мой Бизнес» и объединило собственников бизнеса, производителей, врачей-косметологов, управляющих салонов и клиник косметологии Сибири, медицинских юристов и маркетологов и экспертов отрасли.
Организаторы: Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Томское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с компанией «Профарм».
Сегодня в Сибири активный рост набирает рынок оказания качественных косметологических услуг, который при этом претерпевает уход европейских брендов и как следствие необходимость развития собственных аппаратных, инъекционных и других косметологических направлений.
Обозначить основные точки роста для собственников бизнеса, дать инструменты от консалтеров для развития и познакомиться с отечественными производителями, которые эффективны, безопасны и привлекательны для косметологии – собрались участники форума.
С приветственным словом к участникам обратился Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов:
«Стратегический курс бизнеса в нашей стране сейчас направлен на импортонезависимость, развитие производства, на укрепление экономики за счет внутреннего рынка. Мы рады, что сибиряки активно поддерживают отечественного производителя, что эстетическая медицина и косметология сейчас – это в большинстве российские торговые марки».
Платоненко Анна, руководитель Комиссии по эстетической медицине Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», организатор форума поделилась: «Оборудование и препараты для медицины и косметологии «Made in Russia» — это качественный отечественный продукт, быстрая логистика, привлекательное ценообразование, высокая рентабельность и главное — это производственные площадки в Сибири и Центральной России, которые можно посетить, увидеть производство, познакомиться с разработчиками, чтобы в полной мере оценить высокое качество российского производителя».
Казанова Любовь, руководитель компании «Профарм Сибирь», руководитель Комиссии по эстетической медицине Томской «ОПОРЫ РОССИИ» поздравила участников с государственным праздником и отметила:
«Мы рады, что Сибирский Форум по косметологии «Сделано в России» стал ежегодным, и объединил еще больше отечественных производителей и консалтеров, общественных организаций и представителей органов власти Новосибирской области, Кузбасса, Томской области».
Кроме сибирских экспертов, докладчиками стали специалисты из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга. Ценными знаниями с представителями отрасли поделились:
С экспертами участники обсудили выбор легитимного оборудования в клинику, разобрали практические кейсы работы с сайтом Росздравнадзора, с рисками в случае приобретения в клинику оборудования без регистрационного удостоверения, а также актуальные примеры маркетинговых решений для клиник косметологии и медицины и эффективную конкуренцию технологиями в косметологии, узнали об инновациях в российском производстве, перспективах развития инъекционных, пилинговых препаратов от лидеров рынка, о лазерных технологиях в комбинации протоколов на платформе Estetica 3.0, клинических и показательных кейсов результатов и о новинке ESTETICA LIGHTCAREPRO (оборудование производится выпускниками Томского Политехнического Университета в г.Томск).
Российских рынок инъекционных продуктов для врачей представляли:
Форум «Сделано в России» направлен на поддержание российского производителя, предпринимательства в косметологии в Сибири и проходит бесплатно для участников в День России и останется ежегодным.
Фото предоставлено НО «Опора России». Автор фото: Максим Добрынин
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