Поддержать красивый бизнес

Мероприятие прошло на площадке центра «Мой Бизнес» и объединило собственников бизнеса, производителей, врачей-косметологов, управляющих салонов и клиник косметологии Сибири, медицинских юристов и маркетологов и экспертов отрасли.

Организаторы: Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Томское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с компанией «Профарм».

Сегодня в Сибири активный рост набирает рынок оказания качественных косметологических услуг, который при этом претерпевает уход европейских брендов и как следствие необходимость развития собственных аппаратных, инъекционных и других косметологических направлений.

Обозначить основные точки роста для собственников бизнеса, дать инструменты от консалтеров для развития и познакомиться с отечественными производителями, которые эффективны, безопасны и привлекательны для косметологии – собрались участники форума.

С приветственным словом к участникам обратился Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов:

«Стратегический курс бизнеса в нашей стране сейчас направлен на импортонезависимость, развитие производства, на укрепление экономики за счет внутреннего рынка. Мы рады, что сибиряки активно поддерживают отечественного производителя, что эстетическая медицина и косметология сейчас – это в большинстве российские торговые марки».

Платоненко Анна, руководитель Комиссии по эстетической медицине Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», организатор форума поделилась: «Оборудование и препараты для медицины и косметологии «Made in Russia» — это качественный отечественный продукт, быстрая логистика, привлекательное ценообразование, высокая рентабельность и главное — это производственные площадки в Сибири и Центральной России, которые можно посетить, увидеть производство, познакомиться с разработчиками, чтобы в полной мере оценить высокое качество российского производителя».

Казанова Любовь, руководитель компании «Профарм Сибирь», руководитель Комиссии по эстетической медицине Томской «ОПОРЫ РОССИИ» поздравила участников с государственным праздником и отметила:

«Мы рады, что Сибирский Форум по косметологии «Сделано в России» стал ежегодным, и объединил еще больше отечественных производителей и консалтеров, общественных организаций и представителей органов власти Новосибирской области, Кузбасса, Томской области».

Кроме сибирских экспертов, докладчиками стали специалисты из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга. Ценными знаниями с представителями отрасли поделились:

Елена Сединина, сертифицированный тренер компании «Профарм» эксперт в управлении клиниками косметологии и пластической хирургии, автор семинаров по юридическим вопросам в эстетической медицине

Константин Пилипчак, консалтер с высшим экономическим образованием, со специализацией на создании брендов, операционном и стратегическом маркетинге в косметологии и пластической хирургии.

Ирина Овдина, медицинский маркетолог, генеральный директор ММА «Мёд», журналист, преподаватель-практик в ФГБОУ ВО «НГУЭУ «НИНХ», заместитель руководителя Комитета по здравоохранению Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ»

Дмитрий Макогон, руководитель направления «эстетическая медицина» Sigma lab. (Сколково)

Андрей Гончар, врач-дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт, ведущий сертифицированный тренер производственной компании АО «ПЛЛТ».

С экспертами участники обсудили выбор легитимного оборудования в клинику, разобрали практические кейсы работы с сайтом Росздравнадзора, с рисками в случае приобретения в клинику оборудования без регистрационного удостоверения, а также актуальные примеры маркетинговых решений для клиник косметологии и медицины и эффективную конкуренцию технологиями в косметологии, узнали об инновациях в российском производстве, перспективах развития инъекционных, пилинговых препаратов от лидеров рынка, о лазерных технологиях в комбинации протоколов на платформе Estetica 3.0, клинических и показательных кейсов результатов и о новинке ESTETICA LIGHTCAREPRO (оборудование производится выпускниками Томского Политехнического Университета в г.Томск).

Российских рынок инъекционных продуктов для врачей представляли:

Ирина Кравцова, врач-дерматовенеролог, косметолог (г.Сочи), с темой «WoW-протоколы от Hyon (ГИОН). Разбор линейки продуктов от производителя фармацевтической компании ИНФАРМ г.Рязань».

Специалисты самой крупной в России нучно-производственной компании MD consultant group во главе с Еленой Крохмалевой с интересной сессией докладов по пептидам, экзосомам и водородной терапии.

Форум «Сделано в России» направлен на поддержание российского производителя, предпринимательства в косметологии в Сибири и проходит бесплатно для участников в День России и останется ежегодным.