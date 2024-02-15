Подоходный налог при зарплате до 30 тыс. рублей могут отменить

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму сегодня, 15 февраля, депутатами ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, передает агентство ТАСС.

Документом предлагается освободить от налогообложения доходов работников, ежемесячная оплата труда у которых не превышает 30 тыс. рублей, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тыс. рублей.

Авторы инициативы утверждают, что законопроект призван снизить налоговую нагрузку для экономически не защищенных слоев населения, чтобы повысить их уровень жизни.

Также депутаты уверены, что данная инициатива сможет повлиять на повышение уровня экономической активности в стране, так как освобождение от налога увеличит размер семейного бюджета, что приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, потребуются дополнительные средства, которые необходимо учесть при формировании федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, однако, конкретную сумму назвать невозможно по причине того, что пока отсутствуют сведения о числе граждан с доходом до 30 тыс. рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала, что в этом году вступят в силу новые правила и законы, которые коснутся личного бюджета новосибирцев.