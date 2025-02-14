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Подозреваемого в нападении на комментатора «Матч ТВ» Скворцова допрашивает полиция Новосибирска

  • 14/02/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Подозреваемого в нападении на комментатора «Матч ТВ» Скворцова допрашивает полиция Новосибирска
Тележурналист пришёл в сознание и сейчас в своей палате смотрит хоккей

Правоохранители установили личность человека, который, предположительно, напал на комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске.​​​​​​​

— В настоящее время в Отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления. Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что Роман Скворцов подвергся нападению неизвестных людей возле бара в центре Новосибирска. Прохожий обнаружил его в тяжёлом состоянии с травмой головы и доставил в больницу.

Накануне стало известно, что состояние Романа значительно улучшилось. После недавнего нападения тележурналист пришёл в сознание.

Ранее редакция сообщала о том, что уголовное дело возбудили после нападения на комментатора Скворцова в Новосибирске. Следственный комитет держит на особый контроль расследование обстоятельств нападения.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Роман Скворцов Матч ТВ комментатор


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