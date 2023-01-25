Новосибирская область снова в поле зрения Александра Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин очередной раз обратил внимание на Новосибирскую область, поручив своему новосибирскому коллеге Антону Бадулину провести процессуальную проверку по факту ДТП с участием автомобиля «Скорой помощи» 24 января и гибелью нескольких человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СК РФ.

— Предварительно установлено, что 24 января 2023 года на автодороге недалеко от села Буньково Новосибирской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей и машины скорой помощи, — сообщает пресс-служба ведомства. — В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе, два пассажира скорой помощи. Кроме того, пострадали три человека, которые доставлены в медицинское учреждение областного центра.

Напомним, что в последнее время Новосибирская область и областной центр периодически попадают в поле зрения федеральных следователей. Поводы для этого могут носить как возможный уголовный характер, как например, законность продажи участка, предполагаемого под сквер на Демакова, так и более житейский, как, к примеру, история с демонтажем, а затем возвращения на место памятной стели неподалёку от площади Калинина.

24 января ведомство Александра Бастрыкина также инициировало повторную проверку ситуации по «Хилокскому треугольнику», жители которого требуют установления санитарно-защитной зоны. Напомним, что по поводу защитной зоны, на территориях, прилегающих к кладбищу, мусорному полигону и Хилокскому рынку уже вынесено соответствующее судебное решение.

— Мэрия не исполняет решения суда об установке санизоны кладбища, которое находится в непосредственной близости от домов, — сообщила пресс-служба ведомства. — Кроме того, жители улицы Малыгина по-прежнему проживают в неблагоприятной обстановке рядом с полигоном, нелегальными рынками и свалками.

Ранее редакция сообщала о том, чем закончилась история ДТП с участием экс-депутата райсовета.