Подозреваемые в вымогательстве денег у торговцев арестованы в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у торговцев двух рынков – Хилокского и Левобережного. Об этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Подозреваемых задержали сотрудники регионального УФСБ.

— Следователи подозревают, что задержанные вымогали несуществующих долг у граждан Таджикистана (400 тысяч рублей) и Узбекистана (4 млн 416 тыс. рублей), —отмечается в сообщении.

Постановлением суда подозреваемых взяли под стражу до 10 февраля 2024 года. Постановления не вступили в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что парикмахера-подрывника арестовали в новосибирском суде.