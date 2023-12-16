Интерактивную карту пунктов приема вторсырья создали в Новосибирске

Мэрия Новосибирска разработала виртуальную карту пунктов утилизации опасного сырья. Речь идет о разбитых градусниках, батарейках, шинах, ртутных лампах и пр. Эти пункты можно найти на муниципальном портале «Мой Новосибирск».

Как сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство», по карте можно выбрать категорию вторсырья, которую необходимо утилизировать и найти ближайший пункт приёма.

— Пока на карте отмечено 95 пунктов сбора вторсырья. Кроме того, на карте можно определить место дислокации экомобиля, который также принимает опасные отходы, — пояснили в МУП САХ.

В компании подчеркнули, что список адресов, где будут принимать на утилизацию опасные отходы, будут постоянно пополняться.

Напомним, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» выиграло торги на две концессии по созданию комплексов по утилизации твердых коммунальных отходов под Новосибирском. Кроме того, сейчас МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими мусорными полигонами — Гусинобродский и Левобережный. Компания также исполняет обязанности регоператора Новосибирской области по вывозу мусора.

Ранее редакция сообщала о том, что конкурс по выбору постоянного регоператора для вывоза мусора готовят в Новосибирской области.