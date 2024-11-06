В Новосибирске укравший продукты подросток едва не устроил разборки в стиле 90-х

Магазинный вор устроил переполох после того, как его поймали с поличным. Потерпев фиаско, неугомонный подросток вызвал сотрудников службы безопасности магазина и бойцов ГБР на «стрелку» с «ленинской босотой». Инцидент произошёл в одном из магазинов Октябрьского района вечером 5 ноября.

Подросток украл два молочных коктейля и онигири.

— Проверив задержанного по внутренней базе данных, сотрудник службы безопасности выяснил, что пару-тройку дней назад этот парень украл из супермаркета в Кировском районе ещё и несколько плиток шоколада. Поэтому было решено передать задержанного полиции, а для начала в магазин вызвали его маму, — говорится в сообщении АБ «Гвардия».

Парнишка в этот момент звонил своим приятелям. По его словам, «ленинская босота» должна была разъяснить, что «пацанов за такую сумму не закрывают».

Однако первой на место происшествия прибыла мать несовершеннолетнего. Она просмотрела записи с камер и убедилась, что кражу совершил ее сын. Женщина попросила не вызывать полицию и возместила ущерб.

В течение получаса в дежурную часть ГБР поступил новый сигнал тревоги из того же магазина. Отпущенный ранее вор пришёл в кабинет безопасника и сообщил, что к нему приехали друзья и зовут всех на улицу, чтобы пообщаться. Экипажи оперативно вернулись к магазину.

— Навстречу четырём гвардейцам, одетым в форменную одежду и вооружённым огнестрельным оружием и спецсредствами, из двух легковых машин вышли порядка десяти человек в черных синтетических куртках в возрасте от 18 до 25 лет. Осмотрев бойцов ГБР оценивающими взглядами, абсолютно молча они вернулись обратно в машины и разъехались, — подчеркнули в сообщении.

Виновник также исчез. На этом инцидент был окончательно исчерпан.

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