Рыбохозяйственные организации хотят обязать инвестировать в нерестилища

— В советское время организации, которые используют рыболовные участки, должны были ставить искусственные нерестилища. Сегодня в типовом договоре на использование рыболовных участков этого пункта нет. В результате Верхнеобское бассейновое управление не может обязать предпринимателей что-то делать. Работа ведется общественниками и в недостаточном количестве, — констатировал на сессии регионального парламента председатель комитета по АПК Денис Субботин.

— Мы предлагаем обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко по вопросу внесения изменений в форму примерного договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, — комментирует Субботин. — Решением сложившейся ситуации является установка искусственных нерестилищ и проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе дноуглубительных работ на мелководных участках Новосибирского водохранилища.

При этом он напомнил, что уровень воды в Обском водохранилище постоянно колеблется, естественных нерестилищ не хватает — и популяция рыбы сокращается.

По его словам, предлагаемое изменение позволит пользователям рыболовных участков не только осуществлять предпринимательскую деятельность по промышленному рыболовству, но и проводить мероприятия по поддержанию водных биологических ресурсов или их восстановлению до уровня, при котором могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биологических ресурсов и их биологическое разнообразие.

По данным комитета, ихтиофауна Новосибирского водохранилища представлена 9 видами рыб, такими как лещ, плотва, окунь, щука, налим, сазан, карась, язь, а также судак, отнесенный приказом Минсельхоза России от 23.10.2019 № 596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов» к ценным видам рыб.

Сессия поддержала обращение коллег.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за январь-июнь 2022 года рыбохозяйственными организациями Новосибирской области выловлены 4629 тонн рыбы (в первом полугодии 2021 года — 4155 тонн). Значительная часть улова — почти 3000 тонн — получена на Чанах — крупнейшем озере Западной Сибири, более 900 тонн — на средних и малых озерах области. Основными видами рыб, которые добываются в регионе в первой половине года, традиционно являются сазан, карась и окунь. Осенью вылавливаются также те виды, которые были выпущены в воду весной в виде мальков и сеголетков, — здесь по объемам лидирует пелядь. В 2022 году в рыбохозяйственные водоемы выпущены более 64 млн штук рыбопосадочного материала — это значительно, на 4,3 млн штук, больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели вывели новый рыбный гибрид.