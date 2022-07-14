Рекламодателям

Рыбохозяйственные организации хотят обязать инвестировать в нерестилища

  • 14/07/2022, 18:07
Автор:
новости Новосибирска
И прописать это в федеральном законодательстве.

— В советское время организации, которые используют рыболовные участки, должны были ставить искусственные нерестилища. Сегодня в типовом договоре на использование рыболовных участков этого пункта нет. В результате Верхнеобское бассейновое управление не может обязать предпринимателей что-то делать. Работа ведется общественниками и в недостаточном количестве, — констатировал на сессии регионального парламента председатель комитета по АПК Денис Субботин.

новости Новосибирска

Маловодье серьезно затруднило навигацию на Оби

При этом он напомнил, что уровень воды в Обском водохранилище постоянно колеблется, естественных нерестилищ не хватает — и популяция рыбы сокращается.

— Мы предлагаем обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко по вопросу внесения изменений в форму примерного договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, — комментирует Субботин. —  Решением сложившейся ситуации является установка искусственных нерестилищ и проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе дноуглубительных работ на мелководных участках Новосибирского водохранилища.

По его словам, предлагаемое изменение позволит пользователям рыболовных участков не только осуществлять предпринимательскую деятельность по промышленному рыболовству, но и проводить мероприятия  по поддержанию водных биологических ресурсов или их восстановлению до уровня, при котором могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биологических ресурсов и их биологическое разнообразие.

По данным комитета, ихтиофауна Новосибирского водохранилища представлена 9 видами рыб, такими как лещ, плотва, окунь, щука, налим, сазан, карась, язь, а также судак, отнесенный приказом Минсельхоза России от 23.10.2019 № 596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов» к ценным видам рыб.

Сессия поддержала обращение коллег.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за январь-июнь 2022 года рыбохозяйственными организациями Новосибирской области выловлены 4629 тонн рыбы (в первом полугодии 2021 года — 4155 тонн). Значительная часть улова — почти 3000 тонн — получена на Чанах — крупнейшем озере Западной Сибири, более 900 тонн — на средних и малых озерах области. Основными видами рыб, которые добываются в регионе в первой половине года, традиционно являются сазан, карась и окунь. Осенью вылавливаются также те виды, которые были выпущены в воду весной в виде мальков и сеголетков, — здесь по объемам лидирует пелядь. В 2022 году в рыбохозяйственные водоемы выпущены более 64 млн штук рыбопосадочного материала — это значительно, на 4,3 млн штук, больше, чем за аналогичный период 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели вывели новый рыбный гибрид. 

Фото из группы Минсельхоза Новосибирской области «ВКонтакте»

813

Рубрики : ЦУР Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология рыба власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В регионе сокращается площадь сельхозземель

Они переходят в земли населенных пунктов и промышленности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Объявлены торги на строительство 9 километров Восточного обхода

Стартовая цена контракта — 3,5 млрд рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мусорные полигоны нужны, но…

Сессия Заксобрания области утвердила предложения регионального правительства по новой «мусорной» концессии. Однако вопросов к ней по-прежнему немало.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

Для упрощения поиска и учета.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

В регионе сокращается площадь сельхозземель

14/07/2022, 19:01

Объявлены торги на строительство 9 километров Восточного обхода

14/07/2022, 18:29

За рухнувшие на школьника ворота ответит директор спорткомплекса

14/07/2022, 18:16

Мусорные полигоны нужны, но…

14/07/2022, 18:02
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир»

14/07/2022, 16:55

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска