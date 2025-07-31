На новосибирский «Сибэлектротерм» нашелся покупатель

Конкурсный управляющий ОАО «Сибэлектротерм» Сергей Лебедев сообщил о завершении электронных торгов посредством публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене по реализации единым лотом имущества должника.

Как говорится в сообщении Лебедева, решение принято на основании поступившего от залогового кредитора АО «РИД-Групп Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в РАТМ Холдинг. — Ред.) заявления об оставлении за собой залогового имущества. Заявление поступило на этапе торгов с 16 по 29 июля. Цена имущества по итогам завершения этого этапа составила 1,138 млрд рублей.

— Сведений о заинтересованности АО «РИД-Групп Новосибирск» по отношению к должнику, конкурсному управляющему не имеется, — подчеркивается в сообщении.

К объявлению прилагается документ о принятии актива на баланс.

В рамках торгов площадка и объекты ОАО «Сибэлектротерм» продавались, как имущественный комплекс. Лот включает в себя земельные участки площадью 215 тысяч кв метров, производственные, складские, административные и конструкторские корпуса общей площадью более 77 тысяч кв метров, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в пресс-службу РАТМ Холдинга.

Напомним, с 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «РИД Групп-Новосибирск». Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

В ноябре 2022 года имущественный комплекс «Сибэлектротерма», одного из старейших заводов Новосибирска, выставлялся на торги. Активы предприятия были оценены в 1,6 млрд руб. К тому моменту управляющей компании удалось сохранить потенциал промплощадки.

В сентябре 2024 года арбитражный суд Новосибирской области признал погашенными требования об уплате обязательных платежей по налогам в размере 137 млн рублей. Кредитора – ФНС заменил в реестре требований АО «РИД Групп-Новосибирск» на сумму требования 137 млн рублей.

В декабре 2024 года лот был выставлен на торги по цене 1,58 млрд рублей, в мае 2025 – 1,4 млрд.

Завод «Сибэлектротерм» был основан в Новосибирске в 1945 году. Предприятие специализируется на производстве электрических печей. В 2017 году завод признали банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что часть завода «Сибэлектротерм» выкупила новосибирская компания, которая занимается производством дверей, строительных материалов и управлением недвижимостью.