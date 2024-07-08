Прокуратура выписала штрафы владельцу сгоревшей маршрутки в Новосибирске

Многочисленными штрафами завершилась проверка по факту возгорания пассажирской маршрутки, в которой находилось 14 пассажиров.
Напомним, инцидент произошел в мае на Бердском шоссе. Во время движения загорелся микроавтобус. Люди успели самостоятельно покинуть салон. Транспортное средство было полностью уничтожено огнем.
― По результатам проверки выяснилось, что водители не проходили медицинские осмотры, работодатель использовал транспортное средство без соответствующей лицензии, игнорировал соблюдение режима рабочего времени и времени для отдыха, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.
В отношении перевозчика возбуждено сразу несколько административных дел. Теперь ему грозят большие штрафы.
Руководителям организаций, осуществляющим проведение медицинских осмотров, прокурором внесены представления, 7 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее редакция писала, что в Первомайском районе на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами.
Источник фото: предоставлено ГУ МЧС по Новосибирской области.
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