Подростка отправили в колонию за убийство сводной сестры под Новосибирском

В Новосибирской области суд огласил приговор 17-летнему подростку, обвиняемому в убийстве сводной сестры. Трагедия произошла утром 9 мая прошлого года в одном из домов города Искитима.

По данным следствия, на фоне неприязненных отношений парень нанес несколько ударов колуном по голове своей сводной сестре. От полученных травм 17-летняя девочка скончалась на месте.

Как рассказали Infopro54 соседи многодетной семьи, где воспитывались погибшая и ее палач, поводом для расправы стала ревность.

— Мальчик был приемный. Родители ему ни в чем не отказывали, но он считал, что его обделяют любовью и заботой. Якобы сестре больше покупали вещей и уделяли особое внимание. Обида на сестру копилась и в один момент вырвалась наружу вот таким образом — он решил отомстить ей, — поделились местные жители.

Приняв во внимание собранные следствием доказательства, суд признал сибиряка виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что 23-летний житель Коченевского района попытался расправиться с собственными бабушкой и дедушкой. Причиной стало то, что пенсионеры постоянно наставляли внука на путь истинный, просили не злоупотреблять алкоголем и устроиться на работу.