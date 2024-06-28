Школьные участки предлагают сократить на 20-40% в Новосибирске

На экспертный совет по градостроительству мэрии Новосибирска вынесли предложение о корректировке нормативов в сфере градостроительства. Как отметил председатель комиссии по нормативам совета Алексей Журавков, они нацелены на регулирование баланса интересов между всеми сторонами процесса: мэрией, жителями-покупателями жилья и застройщиками, а также создание единых правил игры.

Подтянуть нормативы к реальности

Первый блок корректировок касается социальной инфраструктуры, и для Новосибирска сегодня его можно назвать «горящим». Напомним, осенью прошлого года прокуратура города запретила выдавать разрешения на строительство новых домов, если они не обеспечены социальной инфраструктурой. Ряд застройщиков взяли на себя обязательства построить пристройки к действующим школам, разместить детсады на первых этажах возводимых ими зданий, а также спроектировать или построить новые детсады/школы. И здесь сразу возникло много вопросов.

В частности, в списке изменений, предложенных комиссией, — возможность сокращения школьного участка на 20-40%.

Он также назвал «не очень правильным» размещение школьных комплексов и детских садов на первых этажах зданий в коммерческих помещениях.

— Мы прекрасно понимаем, что это один из вариантов ухода от расчетной базы, и мы боимся, что сейчас включим эти коммерческие школы и детские сады в базу, а завтра они могут быть перепрофилированы под любое коммерческое учреждение. Предлагаем их в расчетной базе не учитывать, — подчеркнул эксперт.

Еще одно предложение связано с регулированием формирования школьных микроучастков, расположенных частично на территории Новосибирска, частично в первой зоне Новосибирской агломерации.

— У нас достаточно большой участок сопряжения, особенно по школам и детским садам. Многие школьники живут на территории области, а учатся в городской зоне, и наоборот. Мы бы хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован со стороны департамента образования города и Министерства образования области, — комментирует Алексей Журавков. — Также предлагаем рассмотреть возможность увеличения нормативов: радиуса доступности и радиуса обслуживания школ. На сегодняшний день он составляет 500 м, но когда мы формируем микроучастки, эти расстояния могут быть увеличены до 800 м. Этот вопрос нужно обсуждать.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев отметил, что часть этих нормативов уже находится в проработке департамента и Минстроя Новосибирской области.

— Давайте договоримся о правилах использования этих фондов (их деятельность жестко регламентирована законодательством РФ), — добавил Мартыненков. — Сегодня у нас самая сложная проблема — школы и детские сады. Средства из этих фондов можно направлять на решение проблем в тех местах, где наиболее актуально: строить спортивные объекты, образовательные, дошкольные учреждения и т.д. Мы уже в своем отраслевом сообществе обсуждали этот вопрос. По сути, нам нужно формальное согласие от власти, что она готова с нами так работать.

Сократить машиноместа в центре города

Основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков предложил застройщикам и органам власти использовать фонды коллективных инвестиций создания социальных проектов и участия девелоперов в развитии города.

В рамках корректировок, которые предлагается внести в нормативы обеспечения транспортной доступности, Алексей Журавков предложил нормативно закрепить возможность уменьшения количества машиномест на 25% для жилой и деловой застройки в зоне прямой пешеходной доступности от остановок скоростного общественного транспорта.

Он также предложил сократить нормативы по количеству машиномест для личного транспорта в зоне смешанной жилищно-деловой застройки.

— Днем люди уезжают на работу, а в течение дня эти машиноместа можно использовать для деловой зоны. То есть здесь необходимо очень внимательно подойти к расчету машиномест именно с учетом загруженности этих мест, — пояснил Алексей Журавков.

Алексей Кондратьев отметил, что введенный в городе норматив по машиноместам сегодня оптимален.

— Если браться за корректировку машиномест в центральной части города, то мы сразу же упираемся во взаимодействие с департаментом транспорта и с комиссией по транспорту, и возникает потребность сначала создать условия для работы общественного транспорта как альтернативы частному автомобилю. Также необходимо создать платное парковочное пространство и бесконфликтно встроить его в жизнь города, — пояснил Кондратьев.

Архитектура как инструмент воздействия

Журавков также поднял вопрос о нормативах архитектурно-градостроительного облика (АГО). Он пояснил, что на АГО строящихся объектов мэрия сейчас может оказывать влияние, так как для этого есть необходимые инструменты регулирования и воздействия. Но существует большое количество сданных объектов, которые также входят в зону и находятся «в печальном» состоянии.

Кондратьев пояснил, что эта работа в городе также разворачивается в рамках проекта «Наша улица», который предполагает формирование требований к фасадам домов и благоустройству улиц, внесенных в список ключевых.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков в Новосибирске хотят нагрузить строительством дорог.