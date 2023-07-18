Подростка, в которого попала молния под Новосибирском, выписали из больницы

13-летний подросток уже чувствует себя хорошо, но до сих пор не может поверить в случившееся. Трагедия произошла 13 июля в деревне Александровка Болотнинского района. Молния ударила в дерево, под которым прятались дети. Старший 16-летний мальчик погиб на месте, второй попал в больницу.

— Пострадавший несколько часов провёл в реанимации. У него были проблемы с сердечным ритмом. Потом перевели в общую палату. Здоровью ребенка больше ничего не угрожает. Сегодня его выписали, — рассказала журналистам Infopro54 глава Баратаевского сельсовета Наталья Дементьева.

По словам местных жителей, погибший подросток был приёмным ребёнком. Несколько лет назад он стал сиротой и его в свою семью забрала родная тётя из Александровки. Его похороны состоялись на следующий день после ЧП.

Напомним, ураганный ветер и ливень с грозой 13 июля бушевали в Болотнинском районе. 15 июля непогода повторилась. В Новосибирске обрушилось несколько тополей, в том числе на многоквартирный жилой дом. Десятки населённых пунктов остались без света.