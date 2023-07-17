Аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов

Аграрии Новосибирской области застраховали с господдержкой 45 тыс. га посевов. Об этом сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). По этой программе предусмотрено возмещение убытков в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный в результате ЧС гектар. Отмечается, что, например, в Омской области сельхозпроизводители воспользовались этой программой, застраховав 663 тыс. га.

По программе мультирискового страхования урожая, по которой компенсируется стоимость утраченной продукции, в Новосибирской области застрахованы 51 тыс. га. В этом случае аграриям компенсируется стоимость утраченной продукции сельхозкультуры в результате ее утраты из-за реализации опасных природных явлений. В Омской области по таким договорам в данном сезоне застраховано 264 тыс. га.

Режим ЧС действует на территории Новосибирской области с 11 июля. Он введен из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной ведения режима ЧС стало длительное отсутствие осадков и повышение температуры до +35 градусов. Засуха и суховеи привели к утрате посевов. Размер пострадавшей площади устанавливается.

По данным правительства Новосибирской области, общая площадь посевов в 2023 году составила более 2,3 млн га. На конец июня пострадавшая площадь зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области из-за засухи составила 234 тыс. га.

По данным НСА, опасные для сельского хозяйства события спровоцировали объявление ЧС в 12 регионах России. Из 4-х уже поступили первые сведения о заявленных убытках, их суммарный объем пока составляет 787 млн руб.

Наибольшая площадь сева застрахована на Ставрополье: 717 тыс. га, из которых 171 тыс. га – по риску ЧС. Также крупный клин застрахован в Татарстане – 508 тыс. га, из которых 152 тыс. – по риску ЧС.

Ранее редакция сообщала, что режим ЧС вводится с 11 июля на территории Новосибирской области.