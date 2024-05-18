Издевательствами над пятиклассником в школе Новосибирска заинтересовался Бастрыкин

В одной из школ Новосибирска подростки издевались над учеником 5 класса. Унижения ребенка подростки сняли на камеру мобильного телефона. О произошедшем мальчик рассказал родителям.
ЧП произошло в апреле 2024 года. Информация об этом попала в социальные сети, где на нее и обратил внимание глава центрального аппарата СК России.
— Следователями начата процессуальная проверка. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского СК доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — рассказали в СК региона.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что В Новосибирске трое школьников на протяжении 2-х часов избивали 9-летнюю девочку на детской площадке. Издевательства над ребенком попали в объективы камер видеонаблюдения. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
Фото Infopro54
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