Подростки толпой избили 13-летнего школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске

Четверо подростков напали на 13-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска. Инцидент произошел 18 января в микрорайоне КСМ.
Со слов сестры потерпевшего, брат вместе со своим другом вышел из автобуса 54к на остановке общественного транспорта «Радиостанция-2». Вслед за ребятами из автобуса вышла группа из четырёх подростков.
— Зачинщик конфликта выкрикивал бранные слова, а после, когда понял, что его игнорируют, повалил на тротуар брата ударом ноги в спину, — написала родственница избитого мальчика в группе «Моя Первомайка» в соцсети ВКонтакте.
Избиение школьника попало на камеры видеонаблюдения, установленной на одной из высоток.
На кадрах видно, что 4 подростков повалили оппонента на землю и начали избивать по голове руками и ногами. В завершении один из агрессоров вытащил школьника на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля.
Стоит отметить, что свидетелями жестоких побоев стали взрослые люди: один из них сел в машину прямо возле съежившегося от боли парня, другие просто прошли мимо. Ни один из очевидцев не вступился за мальчика, которого избивали на их глазах.
В деле сейчас разбираются правоохранители.
— В полицию поступало сообщение из медицинского учреждения. От законного представителя подростка принято заявление. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о задержании троих подростков, которые совершали разбойные нападения на территории Октябрьского района. Школьники возомнили себя чистильщиками и хотели избавить город от маргинальных людей и иностранцев.
Скриншот видео из Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком»
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