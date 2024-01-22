Подростки толпой избили 13-летнего школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске

Четверо подростков напали на 13-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска. Инцидент произошел 18 января в микрорайоне КСМ.

Со слов сестры потерпевшего, брат вместе со своим другом вышел из автобуса 54к на остановке общественного транспорта «Радиостанция-2». Вслед за ребятами из автобуса вышла группа из четырёх подростков.

— Зачинщик конфликта выкрикивал бранные слова, а после, когда понял, что его игнорируют, повалил на тротуар брата ударом ноги в спину, — написала родственница избитого мальчика в группе «Моя Первомайка» в соцсети ВКонтакте.

Избиение школьника попало на камеры видеонаблюдения, установленной на одной из высоток.

На кадрах видно, что 4 подростков повалили оппонента на землю и начали избивать по голове руками и ногами. В завершении один из агрессоров вытащил школьника на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля.

Стоит отметить, что свидетелями жестоких побоев стали взрослые люди: один из них сел в машину прямо возле съежившегося от боли парня, другие просто прошли мимо. Ни один из очевидцев не вступился за мальчика, которого избивали на их глазах.

В деле сейчас разбираются правоохранители.

— В полицию поступало сообщение из медицинского учреждения. От законного представителя подростка принято заявление. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о задержании троих подростков, которые совершали разбойные нападения на территории Октябрьского района. Школьники возомнили себя чистильщиками и хотели избавить город от маргинальных людей и иностранцев.