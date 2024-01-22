В двух домах Новосибирска до сих пор нет тепла

По данным МинЖКХ Новосибирской области, на текущий момент продолжается регулировка систем отопления многоквартирных домов. В 215 домах требуется регулировка внутридомовых систем теплоснабжения. Работы продолжаются, рассказал на оперативном совещании в правительстве региона министр ЖКХ Денис Архипов.

Глава оперативного штаба, вице-губернатор Сергей Семка пояснил, что оба дома, остающиеся без тепла, на 16 квартир. Один из них аварийный и в нем заселено всего три квартиры. По этому дому сейчас решается вопрос расселения жителей в манёвренный фонд или переселения их в новое жилье по программе расселения ветхих и аварийных домов. По второму дому идет работа по реконструкции системы теплоснабжения.

— Ситуация с теплоснабжением в Кировском и Ленинском районах на сегодняшний день нормальная, — подчеркнул Семка.

По словам Дениса Архипова, на 22 января на устранении последствий аварии работало 57 бригад, в том числе 9 бригад управляющих компаний.

— Для устранения последствий аварии мы также обращались за помощью к руководителям предприятий, которые и сегодня выделяют бригады для работы на объектах, — добавил Семка. — Поквартирный обход и обзвон граждан продолжается.

И.о. мэра Олег Клемешов пояснил, что все маломобильные граждане, которым потребовались дополнительные обогреватели, ими обеспечены. Министр здравоохранения Константин Хальзов добавил, что все объекты здравоохранения Ленинского и Кировского районов подключены к теплу.

Губернатор Андрей Травников потребовал не расслабляться до тех пор пока не будет завершено регулирование параметров во всех домах. Он также поручил Сергее Семке продолжать руководство оперативным штабом и ручным управлением системы ЖКХ двух районов Новосибирска не только до момента ликвидации аварии, но и до полного завершения расследования ситуации.

— Обратите внимание на необходимость расследования действий УК и районных администраций. К ним было много вопросов, которые звучали на штабах. Почему некоторые УК откровенно врали, что у них все хорошо, что они за ночь запустят в домах тепло, что бригад достаточно. Почему городские администрации не могли разобраться в этом вранье? — поинтересовался Травников. — Кроме решения оперативных вопросов, просьбы разобраться в системных проблемах. Что должно входить в полномочия районных администраций в части коммуналки и ЖКХ. За что они отвечают, кроме проведения праздников на своей территории. Напомню, летом мы обращали внимание на качество уборки дорог и содержания территории. Какие полномочия нужно дать главам районных администраций в части управления комплексом ЖКХ. УК должны им подчиняться если введен режим повышенной готовности и ЧС.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске введет режим ЧС из-за коммунальной аварии.