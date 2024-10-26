Стройнадзор подал три иска к компании группы «ВИС» в Новосибирске

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области подала три иска к ООО «Производственная фирма «ВИС» о привлечении компании к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации). Четвертый иск, поданный в тот же день, Стройнадзор отозвал.

Суть исков не уточняется. Их рассмотрение намечено на середину ноября. Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «ВИС».

По законодательству на юридических лиц по данной статье может быть наложен штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, ООО «Производственная фирма «ВИС» строит в Новосибирске по ГЧП 7 поликлиник.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. В середине октября Группа «ВИС» сообщила, что готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта. Речь идет о поликлинике №27, расположенной в Заельцовском районе Новосибирска.

Четыре поликлиники «ВИС» планирует сдать в 2025 году. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении концессии по строительству поликлиник. В ноябре ситуацию с реализацией концессий в регионе планируют рассмотреть депутаты строительного комитета Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что ГК «ВИС» проиграла в суде по иску Минздрава на 86 млн рублей. Министерство предъявило компании выплату неустойки за ГЧП-поликлиники.