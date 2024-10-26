Новосибирск оказался в пятерке лидеров по доле современной застройки

Новосибирск попал в топ-5 городов-миллионников по количеству и доле новостроек в жилом фонде. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс.Недвижимость».
Согласно данным онлайн-классификатора недвижимости, за последние пять лет в российских городах-миллионниках построили и ввели в эксплуатацию более трех тысяч жилых многоквартирных домов — это 2,1% от общего объема жилой застройки в мегаполисах. В Новосибирске за этот же период было построено 2,8% от всех новостроек в стране. С таким показателем столица Сибири оказалась на четвертом месте рейтинга.
При этом, первую позицию топа занял Краснодар, где доля домов, построенных за последние пять лет, составляет 5,9%. По этому показателю южная столица обогнала даже Москву.
Помимо Новосибирска, в топ-5 активно застраивающихся городов вошел Красноярск с показателями 3,0% свежей застройки.
Напомним, за последние пять лет стоимость «квадрата» в новостройке Новосибирска выросла на 97%, на вторичном рынке — на 73%.
Рост цен на строящуюся недвижимость в Новосибирске с 2019 года составил 97%, подсчитали эксперты витрины недвижимости Restate. Стоимость квадратного метра в новостройке выросла с 64 тысяч рублей до 126 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что квартиры у метро в Новосибирске стоят на 30 % дороже. Самая дорогая недвижимость у станции метро «Октябрьская».
Фото Infopro54, автор: Татьяна Прудникова.
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