Подросток из Новосибирска вышел в финал конкурса уличного спорта в стиле TRICKING

Объявлены победители по номинациям онлайн-этапа конкурс-премии уличной культуры и спорта среди детей и молодежи «КАРДО-ДЕТИ». Они будут приглашены на очные соревнования в Красноярск. Дмитрий Ерёмин из Новосибирской области стал победителем в стиле TRICKING.

«КАРДО» — это международная конкурс-премия, направленная на развитие и поддержку уличной культуры и спорта: ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг, трикинг, пояснили организаторы. В фестиваль включены соревнования (баттлы) по 8 номинациям, мастер-классы и показательные выступления от спортивных экспертов .

«КАРДО-ДЕТИ» проводится при поддержке платформа «Россия страна — возможностей».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыт крупнейший за Уралом бетонный скейтпарк для уличного спорта.