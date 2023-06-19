В Новосибирске открыт крупнейший за Уралом бетонный скейтпарк

Открыт первый бетонный скейтпарк в Новосибирске и самый крупный за Уралом. Об этом сообщила Анна Терешкова в своем Телеграм-канале.

— В составе скейтпарка есть детский памптрек для обучения детей и взрослый памптрек для отработки навыков любителей и профессионалов, — говорится в сообщении.

Напомним, что в первый день проведения Дня города в Новосибирске, 24 июня в парке «Арена» около нового ледового дворца пройдёт фестиваль VK Fest. VK Fest нацелен на молодежную аудиторию и ожидается, что гостей будет много. На мероприятие уже зарегистрировались порядка 60 тыс человек.

Ранее редакция сообщала о программе мероприятий на День города в Новосибирске.