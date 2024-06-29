Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях под Новосибирском

В Новосибирской области пассажирский поезд переехал пешехода, внезапно выскочившего на железнодорожные пути. Трагический инцидент произошел на перегоне станций Чик — Коченево утром 29 июня.

По предварительной информации, на остановочном пункте 3293 километр мужчина переходил пути, обходя сзади стоящий электропоезд. Машинист встречного пассажирского поезда увидел неожиданно появившегося пешехода, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

— От полученных травм мужчина скончался на месте. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщили в Управлении на транспорте МВД по СФО.

Ранее редакция сообщала о том, что на остановочном пункте Обское море в Новосибирской области 18-летняя девушка попала под электричку. Она разговаривала по телефону и не услышала звук приближающегося поезда.