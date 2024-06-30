Трое новосибирцев стали Почетными жителями города: один из них уже умер

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил в своих социальных сетях, что присвоил троим жителям Новосибирска Почетные звания. Такой высокой оценки градоначальника удостоены заслуженный работник культуры Николай Бирюля, заслуженный работник ЖКХ РФ Юрий Похил и хирург Борис Добряков. В честь последнего накануне праздника была установлена мемориальная доска памяти на стене дома № 32 по улице Ипподромской.

Во время торжественного собрания, приуроченного ко Дню города, глава Новосибирской области Андрей Травников вручил Почётную грамоту экс-мэру Анатолию Локтю.

Градоначальник на своей официальной странице в ВКонтакте поздравил новосибирцев со 131-й годовщиной основания Новосибирска Он напомнил, что самое главное достояние города ― это люди.