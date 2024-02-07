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Подросток скинул со ступенек метро взрослого мужчину в Новосибирске

  • 07/02/2024, 12:35
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Подросток скинул со ступенек метро взрослого мужчину в Новосибирске
Состояние пострадавшего неизвестно.

На станции «Заельцовская» молодой парень скинул мужчину со ступенек около выхода из метро.

Видео инцидента опубликовал местный паблик в Телеграм-канале. На предоставленных кадрах можно увидеть, как парень в оранжевой шапке толкает мужчину в светлой куртке с рюкзаком. От толчка мужчина скатился с лестницы.

Стоит отметить, что очевидцы, кинулись активно помогать пострадавшему.

— В каком сейчас состоянии мужчина — неизвестно, — отметили в Телеграм-канале «Новосибирском паблике».

Ранее редакция сообщала о том, что водитель «Nissan» сбил 71-летнюю пенсионерку в Новосибирске.

Фото со страницы «Новосибирский паблик» в Телеграм.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Скинул со ступенек Metro


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