Подросток скинул со ступенек метро взрослого мужчину в Новосибирске

На станции «Заельцовская» молодой парень скинул мужчину со ступенек около выхода из метро.

Видео инцидента опубликовал местный паблик в Телеграм-канале. На предоставленных кадрах можно увидеть, как парень в оранжевой шапке толкает мужчину в светлой куртке с рюкзаком. От толчка мужчина скатился с лестницы.

Стоит отметить, что очевидцы, кинулись активно помогать пострадавшему.

— В каком сейчас состоянии мужчина — неизвестно, — отметили в Телеграм-канале «Новосибирском паблике».

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