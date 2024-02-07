Водитель «Nissan» сбил 71-летнюю пенсионерку в Новосибирске

Водитель сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в Калининском районе Новосибирска.

— 21-летний водитель Nissan Almera совершил наезд на пешехода у дома 11 на улице 25 лет Октября, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

71-летняя пенсионерка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина оказалась под колесами иномарки, очевидцы вызвали ей скорую помощь. Бабушку доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

— На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливал все обстоятельства происшествия, — отметили в сообщении.

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