Жительница Новосибирска пожаловалась, что за поездку в метро с нее списывают около 100 рублей

Сотрудница Infopro54 обнаружила, что с ее банковской карты по время прохода через турникет метрополитена списывается не одна сумма за поездку, а оплата в двойном-тройном размере.

— Довольно часто банковская карта не срабатывает при оплате прохода через турникет. Сотрудник метрополитена требует, чтобы пассажиры прикладывали карту снова и снова. Когда я проверила историю платежей в онлайн-банке, то обнаружила, что во время всех этих попыток у меня с карты списывались деньги (Скрины, подтверждающие проведенные операции, имеются в распоряжении редакции: на каждом сообщении об операции написано, что она выполнена. — Ред.). То есть одна поездка в метро обходилась мне в 70-105 рублей, — рассказала Екатерина М. — Я обратилась к сотруднице метрополитена — меня отправили со всеми вопросами в банк.

Стоит отметить, что корреспонденты редакции, которые ездят на работу на метро, также обращали внимание, что далеко не всегда терминалы принимают оплату с банковских карт пассажиров с первого раза.

Редакция Infopro54 направила запросы на комментарии в пресс-службу Сибирского Сбербанка, а также МУП «Новосибирский метрополитен» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, сейчас проезд на метро можно оплатить несколькими способами. Можно купить жетон, воспользоваться транспортной или банковской картой. Одна поездка в метро в городе с декабря 2023 года стоит 35 рублей.

Историю платежей по банковской карте можно проверить в онлайн-кабинете владельца. До недавних пор довольно сложно было получить информацию по транспортным картам. Сейчас на сайте оператора также можно создать личный кабинет и отслеживать траты за поездки. Напомним, в наземном общественном транспортной картой можно оплатить только одну поездку, тогда как в метро — ее можно прикладывать к турникету до тех, пор пока на карте не закончатся деньги. Тем, кто ездит в метро в часы пик, знакома ситуация, когда карта не срабатывает при проходе через турникет — и приходится прикладывать ее снова и снова. Вот и задаешься вопросом, а не происходят ли лишние списания в этот момент? Теперь эти расходы можно отслеживать в деталях.

По данным пресс-службы МУП «Новосибирский метрополитен», в 2023 году городским метро воспользовались 84,5 млн пассажиров. По сравнению с 2022 годом пассажиропоток вырос на 9%. Среднесуточная перевозка в 2023 году составила 231,6 тысячи пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому метро не хватает средств на развитие и покупку новых поездов.