«Спецавтохозяйство» подало многомиллионный иск к МинЖХК Новосибирской области

АО «Спецавтохозяйство» (ранее МУП «Спецавтохозяйство) подало в Арбитражный суд Новосибирской области очередной иск к региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на общую сумму 84,8 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

В ответ на запрос Infopro54 в компании уточнили, что суть претензий — неправомерное со стороны МинЖКХ возмещение денежной суммы по независимой гарантии за неисполнение условий концессионного соглашения.

Заявление пока не принято к производству.

Это не первый иск регоператора к министерству ЖКХ. 3 февраля компания обратилась в суд с требованием возместить 36,1 млн рублей. В «САХ» считают, что факт нарушения положений концессионного соглашения не наступил, поэтому у правительства не было оснований обращаться за возмещением денежной суммы по независимой гарантии. 5 февраля регоператор подал еще один иск об урегулировании разногласий сторон по концессии и заявило об обеспечении исковых требований по делу, в виде приостановления действия соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение ТБО. Однако суд отказал в удовлетворении заявления.

Стоит отметить, что региональное МинЖКХ также подало несколько исков к АО «САХ». Один из них о взыскании 61,7 млн рублей из-за не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по концессии на строительство двух комплексов по переработке отходов. Оно было расторгнуто в мае 2022 года.

В суде рассматриваются еще 2 дела по искам МинЖКХ к АО «САХ» на общую сумму более 52,6 млн рублей — 32,6 млн рублей пени за невыполнение обязательства, предусмотренного соглашением об организации деятельности по обращению с ТБО и штрафа в размере 19 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Спецавтохозяйство не может найти подрядчиков на вывоз мусора в Новосибирске. Объявлены новые тендеры, при этом часть лотов подорожала.