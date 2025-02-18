Продавцов табака в России обяжут получать лицензии

В правительстве РФ активно обсуждают реформу, направленную на упорядочение продажи табака. В рамках этой реформы рассматриваются два возможных пути регулирования рынка: лицензирование продавцов по аналогии с продажей алкоголя и создание реестра разрешений. Основная цель — снижение нелегального оборота табака, который ежегодно приводит к потерям бюджета в размере более 100 миллиардов рублей.

По данным Коммерсанта, вместо штрафов предлагается применять экономические меры воздействия: в случае нарушения торговые точки могут лишиться лицензии или быть исключены из реестра, что фактически ограничит их доступ на рынок. Контроль за соблюдением правил могут передать Росалкогольтабакконтролю или региональным властям.

Существующая система маркировки (ГИС МТ), охватывающая 300 тысяч компаний, не смогла полностью искоренить контрафакт, так как штрафы не перекрывают доходы нелегальных продавцов.

С 2024 года было введено лицензирование для производителей и импортеров табака, но не для розничной торговли. Новые требования к продавцам включали отсутствие налоговых задолженностей и наличие складов или торговых точек. Размер госпошлины за лицензию составил от 10 тысяч рублей для розничной торговли до 500 тысяч рублей для оптовой.

Напомним, по данными Сибирского таможенного управления, в 2024 году таможенники обнаружили 266 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации и обязательной индивидуальной маркировки (Data-Matrix).

Ранее редакция сообщала о том, что склады с паленым алкоголем и сигаретами нашли на левом берегу Новосибирска. Из оборота изъято продукции на сумму почти 20 млн рублей.