Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор

Напомним, 10 июня общественники регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили, что баннером с изображением героя — участника СВО —укрыты контейнеры с мусором на ул. Чаплыгина. После того, как данная ситуация получила огласку, баннер с мусора убрали. Однако, общественники решили разобраться в ситуации и на минувшей неделе встретились с подрядчиком, которые проводил работы на объекте.

— К нам пришли руководители фирмы-подрядчика и прораб объекта, где произошёл инцидент, — сообщили в региональном отделении Народного фронта. — Вкратце схема такая: рекламщики продают «списанные» баннеры как укрывной материал без цензуры содержания. Строительные и иные фирмы покупают «кота в мешке» — полотно сложено изображением внутрь. На объекте его разворачивают по необходимости. Чем больше баннер, тем сложнее определить, что на нём изображено. Жители, как и мы, среагировали на Георгиевскую ленту — не заметить еë сложно, и о контексте уже легко догадаться.

Подрядчик, Иван Берсенев, подтвердил эту информацию.

— Мы покупаем баннера у организации по счету, как укрывной материал. Мы их не разворачиваем, не видим, что на них изображено. Они лежали на объекте для укрытия стройматериалов. Обещали, что погода испортится, поэтому мы вытащили баннера из контейнера и накрыли стройматериалы. Вблизи не было возможно разглядеть, что там нарисовано, — говорит предприниматель. — Спустя некоторое время обнаружилось, что баннере изображен герой СВО и мы оперативно его убрали. Передали Народному фронту. Приносим извинения за ситуацию, никакого умыла не имели.

Представители Народного фронта решили дать баннеру вторую жизнь:

— Мы нашли образовательную организацию куда он будет установлен. Думаю, что нам помогут в монтаже и больше таких ситуаций не повторится, — подчеркнули общественники.

В Народном фронте также отметили, что подрядчик провел ревизию всех имеющихся полотен на предмет их содержания.

— У нас есть предложение к рекламному сектору: обратить внимание на прецедент и урегулировать деятельность по повторному использованию конструкций определённой тематики, — заявили в реготделении Народного фронта.

Напомним, ситуацию с баннером жестко раскритиковали губернатор области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также потребовали официальных извинений от всех причастных к данному инциденту.

Ранее редакция рассказывала о том, как предприниматели пытались закрыть киосками фотографии героев в переходе метрополитена.