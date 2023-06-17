Рестораны из Новосибирска отметились на фестивале «Лучшие завтраки Сибири»

Рестораны из Новосибирска были награждены по каждой из позиций на ресторанном фестивале «Лучшие завтраки Сибири». Об этом сообщает пресс-служба Федерации Рестораторов и Отельеров Сибири.

— Рестораны-участники должны были приготовить специальный сет, в котором по фиксированным ценам представляли свои яркие интерпретации главных утренних блюд, — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Обязательным условием было использование сибирского ингредиента в рецепте.

Стоимость сета участники определяли сами, исходя из своего среднего чека: 390, 590, или 890 рублей.

В итоге рестораны из Новосибирска выиграли:

Сет за 390 рублей – AZIMUT отель Новосибирск

Сет за 590 рублей – Гастробистро – «Белок»

Сет за 890 рублей – Деревенский ресторан «Сыроварня»

Рестораны Томска:

Сет за 390 рублей – Кафе «Желток»

Сет за 590 рублей – Городское кафе Break me fast.

Также из Чемала выиграл:

Сеты за 390, 590, 890 рублей – Ресторан «Звенящий кедр», Экологический курорт «Марьин остров»

Напомним, что с 15 мая по 12 июня 2023 года в крупных городах Сибири прошел ресторанный фестиваль «Лучший завтрак Сибири».В числе участников фестиваля более 25 ресторанов из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Томска и других городов Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири».