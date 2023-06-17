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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на ТЭЦ Новосибирска

  • 17/06/2023, 08:07
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на ТЭЦ Новосибирска
Инцидент произошел 16 июня.

Следственный отдел по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины во время проведения технических работ на территории организации по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ: нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— По предварительным данным, днем 16 июня 2023 года на территории ТЭЦ 5 в Октябрьском районе города Новосибирска в ходе проведения чистки резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости. В результате полученных повреждений один человек погиб, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь, — пояснили в следственном комитете.

На предприятии проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее редакция рассказывала о падении крана на новостройке в жилмассиве «Европейский берег». 

Фото СУ СК РФ по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : тэц Несчастный случай на производстве


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