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В Республике Алтай резко выросло количество уголовных дел в сфере лесозаготовки

  • 02/06/2022, 11:43
новости Новосибирска
С начала 2022 года их заведено уже больше, чем за предыдущие пять лет.

За два последних года только в Турочакском районе были незаконно вырублены не менее 8 тысяч кедров. Таковы итоги проверок, проведенных Следственным комитетом Республики Алтай в лесозаготовительной отрасли региона. 27 мая Арбитражный суд республики ввел мораторий на работу лесозаготовителей в Турочакском районе на незаконно выданных участках.

Напомним, с начала 2022 года Министерство природных ресурсов Республики Алтай и его подведомственные учреждения сотрясают новости об арестах и возбуждении уголовных дел. Связаны они в основном с Турочакским районом, где лесозаготовка является одной из основных сфер экономической деятельности.

В январе, как сообщало МВД Республики Алтай, после проверок на основании обращений жителей села Бийка, были возбуждены 28 дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования и 5 уголовных дел по п. «г» ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Урон природе был нанесен на сумму не менее 11 млн рублей, сведены около 400 кубометров кедрача.

В феврале был задержан на рабочем месте директор Турочакского лесничества Сергей Есиков. Его подозревают в получении взятки за разрешения местному лесозаготовителю, решившему заработать на новогодних елях.

Затем в апреле был взят под стражу бывший заместитель министра природных ресурсов Сергей Растворов, его предыдущее место работы — заместитель главы Турочакого района, то есть он знает местных предпринимателей, занятых в лесозаготовительной отрасли. Его тоже подозревают в получении взятки от предпринимателей, двое из них сейчас находятся в Турочаке под домашним арестом. В апреле также написала заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу министр природных ресурсов региона Екатерина Поварова.

Еще одно уголовное дело, открытое в апреле, тоже связано с вырубкой кедра. По информации Следственного комитета Республики Алтай, должностные лица Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай  в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, по обращению золотодобывающей организации ООО «Вера» незаконно предоставили лесные участки общей площадью 130 га, расположенные на территории Турочакского района, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для заготовки древесины.

— Все стороны заведомо знали о том, что данные лесные участки будут использоваться только для заготовки древесины. Кроме того, чиновники утвердили положительные заключения проектов освоения лесов, представленные данной коммерческой организацией, предусматривающих рубку лесных насаждений, а также приняли ее лесные декларации. На тот момент заместителем министра природных ресурсов по «лесным делам» был Сергей Растворов. На основании заключенных договоров незаконно сведены 14 896 кубометров лесных насаждений, в основном кедра, — сообщала пресс-служба природоохранной прокуратуры.

27 мая состоялось заседание Арбитражного Республиканского суда, где было принято решение об остановке всех работ по своду древесины, ее вывозу с делян и складов ООО «Вера».

Все правонарушения, в отношении которых в 2022 году были возбуждены уголовные дела, произошли в период с 2020 по 2022 год, в урочищах, где местное население собирает орех. В небогатой в плане экономики республике для жителей лес — это возможность хорошо заработать, поэтому охрана кедра на таких территориях становится как никогда актуальной.

Часто можно услышать от местных жителей про «китайцев», «москвичей», еще кого-то, портящих природу Алтая, но пока в республике в плане незаконной лесозаготовительной деятельности это делают исключительно местные предприниматели, люди, у которых нет уважения и любви к природе. Никто не спорит, лес нужен, есть лесосечный фонд, в основном пихта, но берут кедр — самое ценное, что есть в этой тайге, а безнаказанность, которую долгое время они чувствовали, и привела к таким последствиям и огромному урону для природы.

 

Ранее редакция сообщала о результатах проверки лесов, находящихся на балансе СО РАН, прокуратурой.

Фото природоохранной прокуратуры Республики Алтай

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Алтай

Теги : штраф лесозаготовка бизнес арест


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