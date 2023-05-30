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Василий Гнусин: Это треш — ситуация с тендерами на рынке клининга не устраивает ни заказчиков, ни подрядчиков

На торги все чаще заходят непрофессионалы.
  • 30/05/2023, 11:38
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Василий Гнусин, ведущий специалист и директор группы компаний «Аарон» — о том, почему клининг-компаниям не стоит сейчас участвовать в торгах:

Василий Гнусин, ведущий специалист и директор группы компаний «Аарон»— На тендерах сейчас более-менее навели порядок по торгам на различные товарные позиции: заказчики прописывают специальные условия, и именно поэтому бюджетники, например, могут получить от поставщиков нормальный товар.

Что касается услуг, то в этом сегменте полная каша. Люди, которые пишут условия тендера, как правило, не понимают ни в оборудовании, ни в технологии. Даже если заказчик пытается прописать техзадание, получатся смешно. Например, ставят вровень оборудование Santoemma Sabrina Maxi и Karcher Puzzi 200, а специалист понимает, что между ними разница, как между небом и землей.

Лично я считаю, что сейчас клининг-компаниям в тендеры лучше не заходить. На данный момент ситуация с тендерами не устраивает как заказчиков, так и подрядчиков — это треш! К сожалению, на рынке сформировался тренд, когда заказчики нормально не прописывают техническое задание, только ставят общие условия, при этом стараются сэкономить на цене. На мой взгляд, если заказчик хочет получить качественную услугу, то нужно ставить и соответствующую цену.

Пока получается, что на тендеры все чаще заходят непрофессионалы. Они обращают внимание на миллионы

и не понимают, что цена на тендере рассчитывается за год. А если эту сумму нужно разделить на месяцы да поделить на зарплаты и так далее, получится, например, 70 тысяч — а ты тратишь на работу 90 тысяч? И что делать с таким тендером?

Поэтому нужно прописывать в техническом задании условия для отсечения различной мелочевки. Например, в Москве ввели категории для уборщиц. Одно дело убирать обычный пол, другое — делать уборку в дорогой обстановке. То есть в техзадании по такому тендеру прописываются даже такие условия, как категория уборщицы. Нужно прописывать оборудование, химию. Чтобы получить качество, должна выполняться технология уборки, а до этого — технология подготовки тендерной документации. Когда заказ с такими требованиями будут брать «ребята с улицы», соблазнившись ценой, то у них будет отказ по техническому заданию. А нормальная компания сможет зайти и работать с такими условиями.

Также у нас на рынке, в обществе нет восприятия клинера как профессионала. У нас к сотрудникам таких компаний по-прежнему относятся как к уборщикам. В результате люди, заказывающие клининг, не понимают реальной стоимости услуги и говорят: «Ну что там, просто протереть». Не понимая сложность загрязнения, не думая о том, что они, например, кухню 5 лет в порядок не приводили — и «просто протереть тряпочкой» не выйдет. Для качественного выполнения клининговой услуги, как и любой другой, нужны знания, опыт и оборудование.

 

AARON GROUP — многопрофильная компания с 10-летним опытом работы. Специалисты компании проходят специальное обучение и с легкостью справляются с любыми предоставляемыми видами услуг, причем выполняют свою работу быстро, качественно и аккуратно.

Василий Гнусин — директор группы компаний «Аарон» и ведущий специалист в клининге.

 

Фото предоставлено Василием Гнусиным

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Рынок клининга


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