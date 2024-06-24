Более 20 пьяных водителей попались гаишникам в Новосибирске за выходные

Статистику профилактических рейдов и результаты работы за прошедшие выходные озвучили в новосибирской Госавтоинспекции.

― На дорогах города сотрудники задержали 23 нетрезвых водителя, а также 6 человек, которые сели за руль, не имея водительского удостоверения и одного водителя, который ранее был лишен права управления транспортными средствами, ― сообщает телеграм-канал ведомства.

В инспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрены административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Если нарушитель попадется повторно, то заплатит от 50 до 100 тысяч рублей или его решением суда отправят на обязательные работы.

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