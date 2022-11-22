Подрядчики будут отчитываться за вывозимые объемы снега, а не отработанные часы

Замечания прокуратуры, выданные в первый день снегопадов, с которыми в город окончательно пришла зима, устранены в полном объеме. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска.

— В целях повышения качества уборки мы сейчас готовим аукционную документацию на выполнение работ по очистке тротуарной части, в том числе силами привлекаемых подрядных организаций, — говорит начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. — Все ранее выданные замечания прокуратуры устранены в полном объеме. Руководители предупреждены о повышенных обязательствах и личном контроле вверенной им территории.

Кроме того, как сообщают в мэрии, работы по уборке усилены новой техникой, которая в настоящее время уже вышла на улицы города в количестве 17 единиц, еще 13 единиц техники должны поступить в Новосибирск до середины декабря.

— Все ДЭУ объявили аукционы на выполнение работ по погрузке и вывозу снега на общую сумму более 40 млн рублей, — говорит начальник транспортного департамента. — Особенностью этой кампании является единый подход к контролю качества за выполнением работ силами подрядных организаций путем применения единого для всех техзадания. Подрядчики отчитываются не как ранее ― за отработанные часы, а за вывозимые объемы снега.

Напомним, что практически с начала снегопадов прокуратура Новосибирской области за день выявила более 40 нарушений, связанных с ненормативным состоянием городских дорог (наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях). В результате в отношении руководителей ДЭУ были возбуждены дела об административных нарушениях. Прокуроры вынесли 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. Главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлены 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий.

По информации мэрии Новосибирска, за минувшую неделю среднесуточный выход техники на дороги составил 305 единиц. Готовность техники для работы в зимний период составляет 82%. В ручной уборке задействованы 180 рабочих. С улично-дорожной сети города вывезены более 15 тысяч тонн снега. Израсходованы более тысячи тонн реагента «Бионорд» и около 8 тысяч тонн противогололедных материалов.

Ранее редакция сообщала о том, что глава города раскритиковал управляющие компании за качество подготовки к зимнему сезону.