В Новосибирске суд признал незаконным право собственности на земельный участок и вернул его государству

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного и земельного законодательства, в результате которой было установлено, что в частной собственности физического лица находился земельный участок площадью 369 кв. м., расположенный на береговой линии реки Обь в районе Заельцовского парка.

— В нарушение требований водного и земельного законодательств этот земельный участок сформирован в границах береговой полосы реки Обь. В силу закона основания для нахождения части водного объекта в собственности физического лица отсутствуют, поскольку это нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Прокурор обратился в Заельцовский районный суд с иском о признании отсутствующим права собственности на указанный земельный участок.

Суд требования прокурора удовлетворил и его решение уже вступило в законную силу.

Региональный Росреестр, в свою очередь, снял вышеуказанный земельный участок с государственного регистрационного учета.

Ранее редакция сообщала, что после прокурорской проверки в микрорайоне «Клюквенный» ликвидировали крупную несанкционированную свалку.