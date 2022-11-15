Управляющие компании Новосибирска раскритиковали за качество подготовки к зиме

Не все управляющие организации в Новосибирске оказались готовы к перемене погодных условий — похолоданию и выпадению снега в середине ноября. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поставив перед профильными подразделениями ряд задач.

— Что касается дворовых территорий, то управляющие компании откровенно где-то запоздали, где-то вообще не среагировали, — заявил мэр. — Прошу провести соответствующую работу. Обращаю внимание глав администраций на работу с управляющими организациями. Ухудшение погоды будет — выпадет снег, понизится температура, и коммунальные службы должны вовремя реагировать — как муниципальные службы, так и частные. У нас есть нормативная база, позволяющая требовать выполнения этих норм, чтобы с выпадением снега, с понижением температуры быть во всеоружии.

При этом, по словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, взаимодействие с управляющими компаниями идёт регулярно, и информацию о погодных условиях они получают своевременно.

— Мы получили от нашей Единой диспетчерской службы уведомление об ухудшении погодных условий, — сообщает Перязев. — ЕДДС, в том числе, направила информацию в управляющие компании. Мы также уведомили всех представителей управляющих компаний по прошедшим выходным и по наступающему похолоданию в конце этой недели о том, чтобы приняли все исчерпывающие меры в части уборки территорий и контроля схода с кровель оттаявшего снега — оградили места возможного схода снега, заготовили весь необходимый инвентарь.

Напомним, что прошлый зимний сезон ознаменовался несколькими случаями падения с крыш наледи, в результате чего пострадали прохожие. Это стало поводом для серьёзных разбирательств как на уровне мэрии Новосибирска, так и на уровне правительства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура раскритиковала качество уборки снега с городских улиц в Новосибирске.