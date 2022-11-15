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Управляющие компании Новосибирска раскритиковали за качество подготовки к зиме

  • 15/11/2022, 10:21
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Управляющие компании Новосибирска раскритиковали за качество подготовки к зиме
Речь идёт, в первую очередь, о содержании придомовых территорий и уборке снега.

Не все управляющие организации в Новосибирске оказались готовы к перемене погодных условий — похолоданию и выпадению снега в середине ноября. Об этом в ходе оперативного совещания заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поставив перед профильными подразделениями ряд задач.

Что касается дворовых территорий, то управляющие компании откровенно где-то запоздали, где-то вообще не среагировали, заявил мэр. Прошу провести соответствующую работу. Обращаю внимание глав администраций на работу с управляющими организациями. Ухудшение погоды будет выпадет снег, понизится температура, и коммунальные службы должны вовремя реагировать как муниципальные службы, так и частные. У нас есть нормативная база, позволяющая требовать выполнения этих норм, чтобы с выпадением снега, с понижением температуры быть во всеоружии.

При этом, по словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, взаимодействие с управляющими компаниями идёт регулярно, и информацию о погодных условиях они получают своевременно.

Мы получили от нашей Единой диспетчерской службы уведомление об ухудшении погодных условий, сообщает Перязев. ЕДДС, в том числе, направила информацию в управляющие компании. Мы также уведомили всех представителей управляющих компаний по прошедшим выходным и по наступающему похолоданию в конце этой недели о том, чтобы приняли все исчерпывающие меры в части уборки территорий и контроля схода с кровель оттаявшего снега оградили места возможного схода снега, заготовили весь необходимый инвентарь.

Напомним, что прошлый зимний сезон ознаменовался несколькими случаями падения с крыш наледи, в результате чего пострадали прохожие. Это стало поводом для серьёзных разбирательств как на уровне мэрии Новосибирска, так и на уровне правительства Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура раскритиковала качество уборки снега с городских улиц в Новосибирске.

 

Фото: pixabay.com – Couleur

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : управляющие компании уборка снега


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