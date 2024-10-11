Горсовет Новосибирска чистит ряды от иностранных агентов

Депутаты горсовета инициировали процедуру отзыва мандатов у двоих коллег, которых Минюст внес в реестр иностранных агентов. Этот вопрос горсовет планирует рассмотреть 14 октября на публичных слушаниях. На повестке дня будет внесение изменений в Устав Новосибирска, ими планируется запретить иноагентам быть депутатами.

Напомним, президент РФ подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ряд других ФЗ, устанавливающих запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Ранее эти поправки прошли согласование в Госдуме. Норма актуальна для выборов в федеральные региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления. Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. Двое из них работают в горсовете Новосибирска. Это депутат по 46-му округу Светлана Каверзина* (признана *иноагентом в марте 2024 года) и депутат по 25-му округу Антон Картавин* (признан *иноагентом в феврале 2024 года).

Как пояснял ранее редакции Infopro54 председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, статус может быть изменен через решение суда, который признает, что человек получил статус иноагента незаконно. Второй вариант — статус может отменить Минюст самостоятельно либо по обращению человека, которому присвоен статус.

По словам Дмитрия Асанцева, время, отведенное на изменение статуса новосибирским депутатам, истекает в середине ноября. Если к этому времени статус не будет изменен, то сессия горсовета рассмотрит вопрос о лишении депутатов-иноагентов полномочий.

— Если статус не будет снят, а депутаты лишены полномочий, то довыборы по их участкам объявляться не будут. По законодательству, они объявляются, если с момента сложения депутатом полномочий до истечения срока его работы остается не менее года, — пояснял Асанцев.

Напомним, выборы в горсовет должны пройти в Новосибирске в сентябре 2025 года.

Ранее депутатские мандаты были отозваны у признанной иноагентом в декабре 2023 года Хельги Пироговой* и Сергея Бойко*, который в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. 30 августа 2024 года Министерство юстиции России признало «Коалицию Новосибирск 2020»*, от которой эти депутаты избирались в горсовет, иностранным агентом. Организация была включена в реестр Минюста за распространение фейковых данных о работе органов власти России.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас депутатов нет на двух округах Новосибирска.