Подтопления на площади Труда прогнозировали еще в 2014 году

В документах по итогам изысканий почвы в районе площади Труда, которые проводились в 2014 году, уже отражен риск подтопления территории грунтовыми водами, расположенными на относительно небольшой глубине. Эти данные со ссылкой на сами документы привел депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин, имеющий специальность инженера-геолога.

— Я не поленился, скачал документацию 2014 года на сайте АО «Сибмоста», — рассказывает Картавин. — Промежуток между площадью Труда и площадью Энергетиков — то место, где просела труба на метр. Синей линией отмечен уровень воды, вскрытый изысканиями в 2014 году. Изыскания были в октябре-ноябре, вода находилась на небольшой глубине — около 3-4 метров в месте переезда, площадь Труда — следующая скважина. Она неглубоко. Все скважины — это текущие грунты, которые плывут.

В эфире интернет-канала своего коллеги по депкорпусу Сергея Бойко Картавин показал документы, из которых следует, что геологический разрез участка имеет следующие грунты: насыпной грунт смеси супеси, почвы с включениями битого кирпича от 3 до 30%, щебня (от 3 до 20%), гравия и галечника (7-10%), древесины (1-5%), неоднородный по составу; насыпной грунт — смесь супеси и суглинка от средней степени водонасыщения до насыщенного водой с примесью органических веществ. В период изысканий грунтовые воды (август-декабрь 2014 года) зафиксированы на глубине 2,2-5,5 м. Уровневый режим характеризуется наличием сезонного колебания уровня грунтовых вод, амплитуда которого, по данным многолетних наблюдений, составляет порядка 1,5-2 м. Максимальное и минимальное положение грунтовых вод отмечается в разные периоды года.

— Подъем на 2 м — воды находятся практически на поверхности, — комментирует депутат. — То есть даже в изысканиях мы видим, что труба будет проложена в текущих грунтах, в которых вода стоит на глубине 2 м и может подняться еще на 2 м. Как мы знаем, октябрь-ноябрь — это времена года, когда вода находится на минимальном уровне. Но весной, когда тает снег, вода как раз находится на максимальном уровне. Растаял снег — просела труба. Вода высоко, органики-перегноя много. Это грунты, которые в естественном состоянии деформируются довольно легко, а когда на них лежит труба метрового диаметра, то они себя будут вести еще хуже.

По словам Антона Картавина, ГК «ВИС», осуществляющая работы по строительству четвертого моста и ряда прилегающих объектов транспортной инфраструктуры, о результатах этих изысканий не могла не знать. В то же время, как следует из пояснений представителей «ВИС», при работах по устройству ливневого коллектора строители столкнулись со сложностями, связанными с повышенным обводнением грунтов, что при проходке вызвало просадку грунта. С учетом этого дальнейшие работы были скорректированы, и следующие проходки прошли без отклонений от нормативов.

Напомним, что в конце июня, после обильных осадков, площадь Труда оказалась затопленной. В ГК «ВИС» это связали с неисправностью канализационного коллектора. По еще одной из версий, ранее неоднократно озвученной депутатом горсовета Александром Бурмистровым со ссылкой на экспертное заключение, определяющую роль в затоплении «могли сыграть контрафактные материалы, используемые в строительстве вместо более качественных, отраженных в документации».