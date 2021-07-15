Мужчина в костюме смерти в новосибирском метро проповедует против вакцинации

Героем дня в Новосибирске стал юрист Иван Фролов мужчина проводил агитацию против прививки от COVID — 19 прямо в метро. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, днём Иван борется, по его мнению, со злом — «топит в суде за антимасочников». А вечером гражданскую позицию превращает в перформанс. Выглядит это действительно ужасно, мужчина облачился в черный балохон с бутафорной косой и с табличной на груди «Уколитесь! Я тебя жду».

Напомним, в регионе действует масочный режим, за 14 июля в области вывили рекордное количество случаев заражения COVID – 19 — 198.

В прошлом месяце Фролов уже попадал в поле зрения новосибирских СМИ. Тогда он рассказал о том, как хотел купить мороженное в магазине, для чего приспустил маску, за что на него прямо на кассе набросились росгвардейцы и посадили в автозак. У представителей ведомства была своя версия случившегося — они утверждают, что мужчина отказывался надевать маску.