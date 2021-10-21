Предпенсионеры с большим стажем работы могут досрочно выйти на пенсию

Предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры и многодетные женщины могут досрочно выйти на пенсию, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. К категории «предпенсионеры» относятся граждане, которым осталось 5 лет до нового пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет для женщин). Справку, подтверждающую статус предпенсионера можно получить через портал Госуслуг.

— Досрочно выйти на пенсию по выслуге лет имеют право граждане с большим стажем работы: не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), но только если их возраст составляет 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), — говорит Юлия Финогенова.

Проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуги, а также в клиентских службах ПФР или в МФЦ.

Также досрочно выйти на пенсию вправе и безработные предпенсионеры. Работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по не зависящим от них причинам (ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), в случае их согласия (по заявлению), могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий:

— до наступления нового пенсионного возраста (65 для мужчин, 60 лет для женщин) гражданину осталось не более 2-х лет;

— наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

— наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году – 21 балл; в 2022 году- 23,4 балла);

— невозможность трудоустройства безработного.

— Безработный предпенсионер не вправе сам требовать назначения ему досрочной пенсии по безработице. Предложение должно поступить от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости, — указывает эксперт.

Досрочная пенсия безработному назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии, с 2022 года назначение будет в беззаявительном порядке.

По словам Финогеновой, при расчете досрочной пенсии по безработице используется тот же алгоритм, что и при расчёте страховой пенсии по старости. При наступлении 65 лет (для мужчин) и 60 лет (для женщин) обычно осуществляется переход на страховую пенсию по старости (также в беззаявительном порядке).

Досрочная пенсия полагается и многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми, у которых имеется не менее 15 лет страхового стажа.