Новосибирец получил более 1 млн рублей за регистрацию иностранцев-нелегалов

Прокурор добился в суде удовлетворения иска о взыскании с осужденного крупной денежной суммы. В отношении сибиряка ранее было возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на миграционный учет 69 иностранцев.
― В ходе расследования было доказано, что виновный за оказанные услуги получил денежное вознаграждение в сумме более 1,1 млн рублей. Решением суда требования прокурора удовлетворены, его исполнение прокуратура контролирует, ― сообщает прокуратура Новосибирской области.
Кроме того, осужденный должен будет оплатить штраф в 200 тысяч рублей.
Ранее редакция рассказывала, что администрация Ленинского района издала памятки для мигрантов в рамках программы «Профилактика экстремизма». Опубликованные правила иностранцам рекомендуют изучать еще до приезда в Россию.
Источник фото: freepik.com/freepik
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