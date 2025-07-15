Поезд Новосибирск — Томск перестанет ходить в начале августа

3 августа 2025 года с маршрута снимут поезд №869/870, который на данный момент курсирует по маршруту Томск — Новосибирск. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-сибирского филиала железной дороги. Вместо него железнодорожники запустят новый состав Новокузнецк — Новосибирск, который будет останавливаться в Томске.

В отличие от своего более комфортабельного предшественника, новый поезд не будет снабжен кондиционером и биотуалетом, что негативным образом отразится на уровне комфорта пассажиров. Изменится и стоимость проезда. Если сейчас по пятницам, субботам и воскресеньям можно добраться из Томска в Новосибирск за 1 100 рублей, то после 3 августа за билет придётся заплатить уже 1745 рублей. Благо, это не единственный поезд, соединяющий города.

Новый поезд под номеров 309/310 также будет ходить через один день. Время отправления из Новокузнецка составит 16 часов 58 минут, а в Томск он пребудет более, чем через двенадцать часов — в 5 часов 25 минут следующего дня. В 6 часов 35 состав отправится в сторону Новосибирска, где остановится ровно в 11 часов 22 минуты.

В обратном направлении поезд отправится вечером, в 17 часов 30 минут, время прибытия на станцию Томск-2 — 22 часа 13 минут. И только в 23 часа 55 минут он поедет дальше, к конечной точке своего назначения, в Новокузнецк. Данная поездка закончится в 11 часов 49 минут следующего дня.

Добавим, что поезд №409Н/409И, доставляющий пассажиров по маршруту Томск — Новокузнецк — Томск, железнодорожники снимут с маршрута днем ранее, 2 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что после пятилетнего перерыва возобновляется прерванное с началом эпидемии коронавируса железнодорожное сообщение международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и крупными городами России.