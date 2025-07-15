Новосибирский эксперт не поддерживает претензии офлайн-ретейла к маркетплейсам

После того, как Госдума в первом чтении приняла законопроект о платформенной экономике, представители офлайн-ретейла выдвинули ряд претензий к новым правилам. Прежде всего они настаивают на более четкой формулировке поправок, касающихся запрета маркетплейсам менять цены на товары без согласия селлеров и устраивать акции. Помимо этого, представители традиционной торговли предлагают приравнять пункты выдачи заказов к офлайн-магазинам. Такое письменное обращение вице-президент Союза торгцентров (СТЦ) Павел Люлин направил главе комитета Госдумы по экономической политике.

Представители офлайн-ретейла даже выдвинули такую точку зрения, что посредством акций, предусматривающих глобальное снижение стоимости товара, маркетплейсы пытаются устранить конкурентов на рынке.

При этом представители самих маркетплейсов полностью поддерживают новый законопроект. В Wildberries уже отметили, что документ учитывает интересы всех сторон, задействованных в работе онлайн-площадок. То же самое сказали и в Ozon. Но президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с корреспондентом Infopro54 заявил, что некоторые поправки к новому законопроекту все же есть, но указывать на них должны вовсе не представители офлайн-ретейла.

— Вообще это самая хайповая тема последних дней. Непонятно, почему офлайн-ретейл указывает маркетплейсам, как им выстраивать отношения с селлерами. Это вообще их никак не касается. Мы ведем постоянный диалог со всеми сторонами, имеющими прямой отношение к работе онлайн-площадок. И уже есть много позитивных подвижек в этом направлении, — отметил президент Ассоциации.

У селлера должны быть законодательно закрепленные права, позволяющие управлять стоимостью своего товара, в том числе фиксировать его минимальную стоимость, добавляет эксперт. Но полностью лишать этих возможностей маркетплейсы тоже нельзя.

— На рынке есть продавцы, не считающие оборачиваемость и рентабельность товаров. По этой причине возникают проблемы у селлеров, которые добросовестно ведут данные подсчеты. Дело в том, что склады маркетплейсов зачастую забиты неликвидом и там попросту не остается места для рентабельных товаров. Как раз этими остатками маркетплейсы должны иметь возможность управлять. В противном случае маркетплейсы попросту потонут в этом неликвиде, — поясняет Алексей Москаленко.

Напомним, 9 июля Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о платформенной экономике (о деятельности маркетплейсов, сервисов по заказу еды и такси, по поиску исполнителей услуг и так далее). Известно, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года. Хотя ряд законодателей предлагает сдвинуть этот срок ровно на один год — до 1 марта 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирских продавцов фальсификата и контрафакта лишат доступа к маркетплейсам.