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Поезда остановились в новосибирском метрополитене

  • 18/12/2024, 14:32
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский метрополитен оказался обесточен
Обстоятельства отсутствия электричества в метро уточняются

Новосибирский метрополитен оказался обесточен. Многие новосибирцы застряли на станциях и не могут уехать.

— На станции «Речной вокзал» человек оказался на рельсах. Выясняем обстоятельства, — рассказали Infopro54 в пресс-службе новосибирского метро.

Напомним, что за первые десять месяцев текущего года пассажиропоток в Новосибирском метрополитене увеличился на 1,795 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост составил 2,6%. Всего за октябрь подземкой воспользовались 71,5 миллиона человек. Для сравнения, за весь 2023 год пассажиропоток составил 84,5 миллиона человек.

Следует отметить, что собственник новосибирского метрополитена планирует обновление подвижного состава. Три состава будут приобретены через лизинговую схему, а два — напрямую у производителя.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске восстановили освещение в парке «Арена». Одна из новогодних локаций была обесточена почти двое суток.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

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