Для испытания вакцины от рака Минздрав объявил поиск добровольцев

Главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн в своём Telegram-канале сообщил о начале отбора кандидатов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс».
Для участия в исследовании принимаются только пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которые ранее уже проходили противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии, как это рекомендовано клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России.
Также необходимо, чтобы пациент полностью восстановился после предыдущих методов лечения.
До этого Каприн уже высказывал мнение, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний будет стоит России 300 000 рублей на одного пациента. Однако, по мнению медика, для пациентов эта вакцина должна быть бесплатной.
Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком. С помощью этой базы врач-онколог сможет подобрать персонализированную стратегию противоопухолевой терапии пациентам.
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