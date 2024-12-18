Для испытания вакцины от рака Минздрав объявил поиск добровольцев

Главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн в своём Telegram-канале сообщил о начале отбора кандидатов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс».

Для участия в исследовании принимаются только пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которые ранее уже проходили противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии, как это рекомендовано клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России.

Также необходимо, чтобы пациент полностью восстановился после предыдущих методов лечения.

До этого Каприн уже высказывал мнение, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний будет стоит России 300 000 рублей на одного пациента. Однако, по мнению медика, для пациентов эта вакцина должна быть бесплатной.