Поездами ЗСЖД на праздники воспользовались более миллиона сибиряков

В период новогодних праздников, пассажирскими и пригородными поездами, курсирующими на Западно-Сибирской магистрали, воспользовались 1 млн 52 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Например, ускоренными пригородными поездами Новосибирск – Татарская в период с 29 декабря по 8 января воспользовались почти 26 тыс. пассажиров (рост по сравнению с прошлым годом составил 20%). Скорыми пригородными поездами Алтая в новогодние праздничные дни воспользовались 37 тыс. пассажиров (+15%), а поездами из Новокузнецка и Томска до Новосибирска и обратно воспользовались 14 тыс. пассажиров (+7%).

В пресс-службе уточнили, что всего для перевозки пассажиров в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях курсировали 46 пар поездов дальнего следования и 137 пар пригородных поездов.

Ранее редакция сообщала, что капсулы для сна установили на железнодорожном вокзале в Новосибирске.