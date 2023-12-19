За 45 миллионов продают двухуровневую семикомнатную квартиру в Новосибирске

В Академгородке продают 7-комнатную квартиру за 45 млн рублей. Квартира расположена около Пироговского лесопарка. Объявление опубликовано на сайте N1.ru.

― Элитная квартира в доме в верхней зоне Академгородка близка к проспекту Пирогова и занимает сразу два этажа ― 10 и 11, ― говорится в объявлении.

Площадь квартиры составляет 300 квадратных метров, в ней есть сауна и камин. В квартире сделан дизайнерский ремонт. Также отмечается, что кухня-столовая занимает площадь в 30 квадратных метров.

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