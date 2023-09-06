Авиакомпанию Сибирь оштрафовали на 30 тыс рублей из-за отказа пассажирам в перелете

В Новосибирске суд оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» за отказ в перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— В июне 2023 года авиакомпанией «Сибирь» незаконно отказано в перевозке 2 пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из г. Новосибирска в г. Омск, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна, — говорится в сообщении.

Компанию оштрафовали на 30 тыс рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в S7 рассказали, почему в самолете на хватило мест пассажирам из Новосибирска.