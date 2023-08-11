В Новосибирске приставы заставили логистическую компанию выплатить долг партнеру

Руководство новосибирской логистической компании выплатило своему партнеру более 39 миллионов рублей задолженности после ареста банковского счета и запрета на регистрационные действия в отношении имущества неплательщика. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области. Кроме того, фирме пришлось дополнительно выплатить почти 1,7 млн рублей исполнительского сбора.

Исполнительное производство в отношении компании, занимающейся железнодорожными перевозками, было возбуждено весной 2023 года. У фирмы образовалась задолженность перед контрагентом по договору транспортной экспедиции. Выполнять решение суда должник не торопился. Принятых ограничительных мер оказалось достаточно, чтобы компания несколькими платежами полностью погасила задолженность.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская транспортная компания погасила долг в 10 млн рублей после ареста грузовиков.